月津港燈節2/2登場 佈展試燈搶先看

2019-01-21 10:50

〔記者劉婉君／台南報導〕台南鹽水月津港燈節將於2月2日登場，各藝術團隊正進駐創作中，夜晚也可看到部分作品點亮測試中。

月津港燈節今年策展主題為「隨光呼吸」，並以3個月亮、3種場景、3種意境為主軸，除了國內作品從往年的單點擴大為面，動態性也較往年更強，除了國內藝術家的作品，還有法國等國外藝術家參與，展期從2月2日至3月3日。

在月津港水域周邊由國內外藝術家呈現的視覺創作之外，今年的巷弄燈區範圍從中正路、中山路延伸至鹽水大眾廟，包含一銀巷、連成巷、王爺巷及魚鱗巷等特色巷弄，設置水波紋燈、並納入大專院校徵件創作作品，也透過活動引領地方居民參與創作。

文化局表示，月津港燈節已連續辦理第8屆， 以往燈節較著重邀請國內外藝術團隊到月津港創作，今年，巷弄燈區實驗性推出「衣加衣」、「鹽水戰士」共生連結創造計畫，邀請民眾參與創作，利用舊衣換新衣的方式，讓居民提供燈節創作素材，化身為大型立體雕塑作品「蛹．擁」。

「鹽水戰士」也以鹽水人為素材，規劃在中正路、中山路的路燈進行作品裝置，策展團隊以移居至鹽水女性為影像拍攝對象，闡述女性離開原鄉在異鄉生存、生活，進而成為整個家庭或整座城市的生活、經濟與教育的支柱。

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