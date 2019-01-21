林佳龍拋「人本交通」 事業單位要將利益分享社會與員工

2019-01-21 10:51

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部今天舉行新春記者會，交通部長林佳龍首度定調「人本交通」，強調交通部是人民的交通部，任何施政都要考慮人民感受，「送紅包」宣布中華郵政郵資調漲暫緩，也表態包括航空公司等事業單位，應該將利益分享給基層員工。

林佳龍說，今天是他上任第7天，新生報到，今天就要週考。過去一週內，交通部以春節疏運為最大重點，外界也關注他是否可以通過「期中考」，他希望有1個月的時間證明他的學習能力，交通部優秀同仁作為隊友，包括「鋼鐵人」政次王國材、常次祁文中等人。

他強調，交通部與人民密切相關，陸海空、電信、郵政、氣象、觀光等，包山包海，他努力、快速學習，時間不等人。交通固然有專業，若一切以人民為中心，即為提供最好建設與高品質服務，交通部可謂「全國最大服務業」，在既有專業基礎上為交通部加分。

他舉例，一個水果蛋糕，有豐富食材，也要有鮮奶油與創意設計，好看、好吃、賣個好價錢，讓顧客滿意。他在過去行政院發言人、新聞局、立委與台中市長任內，已發現交通與人民最密切相關，交通是百業之母，他將整合行銷，做實事、接地氣，讓人民有感。

願景領導、服務領導、行動領導，交通部上下先有一致目標，再幫忙解決問題，例如勞資爭議與重大政策，不能只是本位主義，分享成長果實給社會與員工。行動領導則是「說再多不如前往實地」討論與裁示。

今年春節疏運將至，林佳龍說，將是交通部一大挑戰，今年春節假期長，返鄉、出國人潮多，加上非洲豬瘟防疫工作挑戰，他上週也針對疏運到各地視察，讓大家可以平安出門、快樂回家是唯一目標，期待政府春節疏運需要國人配合，包括智慧交通、事先報到。

他也說，交通是預期心理，如何掌握正確資訊、尋求最便捷方式，呼籲全民配合交通宣導。他日前承諾國道維持夜間免收費措施，日間部分，替代道路分流、匝道儀控、APP即時路況提供等，充分掌握路況資訊。

他強調，交通部要給用路人好的春節交通，但需要國人配合，地雷路段、觀光景點，交通順暢需要國人配合，交通部也進行全面壓力測試。至於台鐵新一代票務系統確定延後至春節後才上路，林佳龍說，他強調妥善率，不怪罪台鐵，甚至認為這是負責任的作法。

針對華航、長榮近期勞資爭議，林佳龍認為，事業單位或政府有股份或管制的對象，有好的業績值得肯定，如何將利益分享給員工與社會，例如華航業績很好，也表達今年會調薪，以照顧員工為主，航空公司既然賺錢，應該優先照顧基層員工，得到越多的照顧。

林佳龍說，交通部所屬單位結構性問題需要總體檢，面對環境變遷與各種競爭，體質與業務均重新檢視，排定輕重緩急，政府改造持續的過程，同時創造更好的勞動環境激勵士氣，再好的建設也需要人來執行。

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