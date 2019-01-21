展現台東美學 從縣府名片設計做起！

2019-01-21 10:51

［記者張存薇／台東報導］台東縣設計中心推出11款以在地意象設計的名片，供台東縣政府及所屬機關、鄉鎮市公所免費使用，雅致簡潔的設計被網友稱為「全台最美名片」，縣長饒慶鈴指出，台東縣府名片再設計，透過簡單的顏色及圖案傳達台東意象，許多收到的人都會心一笑。

台東設計中心是台灣首個縣市等級的設計中心，執行長張基義說，名片是與人交流的第一 眼意象，但公家機關通常較保守，台東要往前走，需要新的形象及名片。

11款名片包括東海岸比西里岸部落、池上伯朗大道、三仙台、稻米、釋迦、旗魚、史前館、熱氣球、衝浪、拼板舟、公東教堂等在地元素，由新銳設計師張溥輝操刀，重新詮釋台東的多元山海與族群之間的和諧共存。

網民對新名片的反應「想收集」、「可以轉化成販賣的商品嗎」、「超時髦」、「作為政府官員用的名片是不是會太可愛（但我喜歡）」等好評，饒慶鈴則先選擇熱氣球、拼板舟兩款作為名片，她說，未來會再創造更多屬於台東意象的代名詞，擦亮台東品牌。

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