桃機春節爆量！初六單日估15萬人次 較去年同期增6％

2019-01-21 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕今年春節有9天連假，桃園機場航運量預估爆量，桃機今天表示，初六（2月10日）單日的全天總架次共785架最多，單日旅運量預估超過15萬人次，呼籲旅客屆時耐心等候。

桃機公司表示，春節期間自1月30日到2月19日共19天，共加開1196架次，其中2月2日、2月10日、2月11日單日增加99到108架次最多，尤其是初六（2月10日）單日達785架次最高，單日旅客運量預估高過15萬人次，整體春及旅運量較去年春節同期成長6%。

桃機呼籲，旅客出國前可先和航空公司確認報到時間，多利用自助報到、網路報到、航空公司App報到，以及自助行裡拖運、自動通關等設施，另外機捷A1站的市區預辦登機及自助行李託運服務也免費，旅客可多利用。

桃機也指出，今年春節出入境尖峰時段，出境部分第一航廈尖峰為上午7至8點、下午1至3點；第二航廈為上午8至12點、下午2至6點、夜間11至12點。入境部分第一航廈為上午11至12點、下午3至4點、夜間6至7點、夜間9至11點；第二航廈為中午12點至夜間11點。

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