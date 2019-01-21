新南向市場人次、消費力緊追中客 今年國際旅客目標1150萬人次

2019-01-21 10:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新南向旅客人次、消費力緊追中客，交通部今天舉行108年新春記者會指出，去年來台新南向旅客佔總來台客數23%，僅次於中國旅客佔比25%；消費力方面也不惶多讓，去年1到9月新南向旅客消費額達27.08億美元（約新台幣835.11億元），位居來台市場第2位。

交通部指出，來台旅客已連續4年超過千萬人次，107年更首次突破1100萬人次，達到1107萬人次。在各市場部分，去年前11月中國旅客佔比25%%、新南向佔23%、東北亞佔25%，呈現各四分之一的均衡狀態。

在消費力方面，去年1到9月來台旅客消費總額為99.08億美元，比起上一年有2位數成長，增加11.41億美元，成長約13%；其中，中國消費總額為30.27億美元，是各市場最多，緊追在後則是新南向旅客，消費總額為27.08億美元。

交通部表示，108年觀光施政目標為提升觀光品質，增加觀光收入，並立下國際旅客達1150萬人次、國民旅遊1.9億人次和觀光收入達8215億元等三大目標。

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