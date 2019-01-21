募款急凍 家扶兒寒風中義賣盼自助人助

2019-01-21 10:16

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶助學募款陷瓶頸，就讀大一的葉盛暘與多位受惠助學工程的學子，今起參與義賣，希望自助人助，為家扶兒募到更多助學經費。

北台南家扶今、明兩日與台南郵局總局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，邀請新營、白河、佳里、學甲、善化（中山路）、永康、歸仁等7大郵局同步展開「集愛助學大作戰」。

新營郵局經理陳斌祺今親自帶領員工到場關心並帶頭叫賣，盼藉由郵局拋磚引玉的帶動，籲請社會善心人士能踴躍支持。

葉盛暘目前就讀國立暨南大學中文系一年級，父親去逝，在隔代教養家庭長大，家境清寒，未料祖父又中風，全賴阿嬤做家庭代工維生，新學期註冊是阿嬤最頭痛的時刻。

葉盛暘表示，每學期的獎助學金幫助甚大，十分感謝助學人，除認真課業爭取獎助學金，暑假期間回到家扶課輔班幫忙帶領弱勢學子，期待日後有更大的能力回饋社會。

義賣活動現場有小家電、手套、生活用品、鞋包配飾、兒童玩具等，琳琅滿目，志工捐南瓜、寄養媽媽謝麗芬花了月餘時間親手揮毫8000封金豬紅包袋、100幅春聯、450張四字春聯增加年節氣氛買氣，歸仁一文具行結束營業後捐出大批的文具學用品，歡迎家長帶子女一起來做愛心。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，新學期預計需籌措645萬元助學金協助400位高中職大專生及560名中小學生圓升學夢想，距離目標仍有近215萬元缺口，籲請響應「助學希望工程」，洽詢電話（06）632-4560。

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