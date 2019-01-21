金豬報喜 新進國小學童文創年畫30日分送

2019-01-21 09:25

〔記者王涵平／台南報導〕「金豬報喜、好運豬豬來」，新進國小發表己亥年文創年畫暨紅包袋，年畫以喜氣、圓滿為主題，30日將在新營戶政事務所發送，歡迎前往索取。

新進國小學生的創意越來越多元，今年除了六年級的8幅作品，還有幼兒園的版印紅包袋發表。六年級蘇詠鈞的「金豬報喜」、王若栩「豬事圓滿」兩幅年畫作品；紅包袋則由凃新宏「豬聯幣合」、黃宜柔「豬事大吉」、陳穎恩「財源豬豬來」、梁僡芸「豬事圓融」、蘇姵文「豬事如意」、李宥蓁「豬凡順遂」六幅作品脫穎而出，由豬的意象、佳句諧音、年節的成語聯想發揮創意。

校長黃耿鐘表示，新進國小年畫3大特色亮點為教育的延續性、創新與核心價值，注重孩子的美學素養，並培養孩子為自己的作品說故事，讓孩子介紹自己的作品，從小培養文創素養的基礎。

幼兒園小朋友發表「豬事大吉」版印紅包袋，童趣的版印相互映照。家長會長尤瀚緯支持學校學生多走向社區、走向民眾，好好的把學校特色發揚出去。祝福大家 「金銀財寶豬豬來，福氣好運直直來!」

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