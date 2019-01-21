遏止「賭博」農作！將推登記收購制 保證高麗菜價格

2019-01-21 07:10

農民登記接受輔導 保障合理收益

〔記者簡惠茹、黃以敬／台北報導〕高麗菜價格波動大，被稱「賭博」農作，農委會研擬推出「登記保障收入」新制，第一個就鎖定高麗菜；加入登記的菜農在高麗菜盛產時，由政府建立平台定價收購，讓農民有高於成本的收益，不致血本無歸，也可調節市場價格，如果協調順利，最快農曆年前推出。

據估算，高麗菜不分品級，一公頃成本約20萬，產地直接成本約每公斤3.6元，加上包裝運銷約1.5元，估計批發價超過5元應可獲利，因此是目前的監控價。

建平台定價收購 最快春節前推出

農委會指出，「保障收入」新制的精神是，只要有登記的菜農，如遇豐收過剩而價格波動，只要品質到達標準，政府就可以例如每公斤6元、高出成本的保障價格收購，確保登記者有合理收入，收購公式及價格則會再討論。

高麗菜一遇颱風就量跌，可能飆到每公斤2到300元，但天氣好大豐收，也可能跌到個位數。農委會過去就算提出預警，仍無法遏止超種，比如去年九月農委會曾透過種苗售量而預警全國高麗菜栽種已逾180公頃，有過量危機，但全國種植仍攀升到210公頃，導致十二月價格一度跌到2.7元。

有效管控生產面積 減少菜價波動

農委會強調，農委會會透過輔導農民適地適種、產銷履歷等來增加農產品價格，但農產還是常因豐收導致過剩而價跌，因此決議推出登記保障收入制，保障農民合理收益，也藉以提升登記制，更有效控管生產面積，減少菜價波動，消費者也可受益。

此外，政府會媒合加工和通路業者以高於成本價購買，例如高麗菜去年外銷達到史上最高，以往每年約2、300公噸，前年賣出一千公噸，去年則倍增達7千多公噸，主要銷日本。

農委會也對稻米作公糧保價收購，稻穀無論生產狀況，每一期收購一定數量稻穀，目前有逾七成稻農申報加入。

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