01/21 各報重點新聞一覽

2019-01-21 06:33

自由時報

農委會推登記收購制 保證高麗菜價格

高麗菜價格波動大，被稱「賭博」農作，農委會研擬推出「登記保障收入」新制，第一個就鎖定高麗菜；加入登記的菜農在高麗菜盛產時，由政府建立平台定價收購，讓農民有高於成本的收益，不致血本無歸，也可調節市場價格，如果協調順利，最快農曆年前推出。

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比基尼登山客 「爬黑山」墜谷搶救中

登山界有「比基尼登山客」之稱的新北市36歲女山友吳季芸（自稱G哥），1月11日未提出申請，獨自攀登玉山國家公園「馬博橫斷」路線，19日下午4時40分許，其楊姓友人報案稱，吳女透過衛星電話求救，指她在盆駒山往無雙山域時，不慎墜落深約2、30公尺的山谷，下半身無法動彈。吳女目前生死不明，救難人員已火速出發，希望明天上午能抵達現場搶救。

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中國反「娘炮」及「佛系」 男星戴耳環 節目全程馬賽克

中國官媒去年9月痛批男性藝人的「娘炮文化」後，隨即傳出當局祭出「限娘令」，禁止多名染髮、紋身的「小鮮肉」男星參加中央電視台中秋晚會節目。如今這項禁令再度升級，多名走「花美男」路線的男藝人，近日因配戴耳飾上綜藝節目，耳部竟被全程打馬賽克。據傳今年「中央電視台春節聯歡晚會」（春晚）表演名單中沒有任何「小鮮肉」登場。

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蘋果日報

比基尼登山客 墜谷失聯 天候差 難吊救 警消勇腳趕上山

台北一名熱愛登山的女子吳季芸，每次攻頂後就會換上比基尼拍照留念，被封為「比基尼登山客」，本月11日她從南投縣東埔入山獨攀南三段，預計24日下山，未料前天她打衛星電話求援，指在盆駒山附近失足墜落近30米山谷，受傷動彈不得，隨後失聯。南投消防局三度申請空勤直升機，均天候不佳無法救援，昨已派6名救難人員入山搜救，預計最快明天抵達。

赴中被消失 首度揭露 海上驚恐12小時 台商「坐桶子」偷渡回台

橫亙兩岸的台灣海峽「黑水溝」，是先民冒險渡海來台的路線，400多年後海面依然波濤洶湧、驚險萬分；李先生就是「坐桶子」循這條黑水溝從中國偷渡回來台灣；12小時的海上驚魂，不僅顛簸搖晃，而且因暈船連吐了多次，其間還得擔心船老大會不會把他丟入海裡，儘管歸鄉路迢迢，但他還是冒著生命危險回家了。

聯合報

做一次心臟電腦斷層 輻射量是核食8萬倍

衛福部健保署統計，2017年接受含輻射量的檢查如各類斷層掃描、X光攝影件數高達1600萬件，這些含輻射量的檢查雖能協助診斷疾病，卻有影響健康的隱憂。例如做一次心臟電腦斷層的輻射量，竟是1公斤核災區食品（如香菇、蔬菜等）近8萬倍之多。專家呼籲「非必要的檢查不要做」，以免造成疾病風險。

任正非致信華為員工：未來不樂觀 準備過苦日子

遭到西方國家圍堵和全球經濟前景不明影響，華為創辦人任正非近日向員工發信指出，未來幾年大形勢不樂觀，要有過苦日子的準備。與此同時，中國經濟成長放緩會否拖垮全球經濟，為外界關注焦點。今天中國將公布去年全年經濟成長率，預料將是28年來最低，加重北京當局推出更多刺激措施的壓力。

中國時報

要求聘任人員進用法制化！「口譯哥」駐美 試委轟不當

外交部不次拔擢，外派「口譯哥」趙怡翔至駐美代表處任政治組長，引發爭議，考試院日前召開院會，考試委員一片撻伐，認為此舉破壞常任文官體制，行政部門聘任人員直接以學經歷認定的作法太過寬鬆，要求行政院人事總處儘速研議契約人員進用的法制標準以補漏。

貿易談判 再順利不過！川普預告 中美將達協議

新一輪中美貿易談判敲定2月初在美國華府登場，美國總統川普19日表示，中美貿易談判「非常順利」，相信雙方可達成協議，但否認媒體所指，美方考慮解除對中進口商品徵收關稅。在中方可望做出更多讓步下，川普為了替美國跨國企業在中市場開道，2月貿易會談有極大機率能水到渠成。

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