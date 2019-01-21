4縣市大雨特報！ 冷氣團發威北台灣低溫僅13度

2019-01-21 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今日強烈大陸冷氣團持續南下，清晨北台灣低溫13、14度，其他地方15至18度，整天呈現濕冷天氣，高溫僅17、18度，中南部及花東高溫20至23度。

受到華南雲雨區移入影響，桃園以北、東半部及嘉義以南地區有局部短暫雨，其他地區亦可能有零星短暫雨，整體上感受較濕冷，風力也會明顯較強。中央氣象局於今日凌晨3點30分也針對北台灣4縣市發佈大雨特報，示警範圍包括台北市山區、新北市山區及北海岸、基隆市、宜蘭縣。

今日空氣品質部分，境外污染物隨強烈大陸冷氣團往南傳輸，白天影響至中南部地區，主要為紅色警示等級，西半部霾害情況受降雨強度而由有所變化。宜蘭、花東空品區以及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區以及金門、馬租地區為「普通」等級為主，局部短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南以及高屏空品區為「紅色警示」等級。

週二、週三（21日、23日）各地天氣寒冷，尤其22日夜間到23日清晨是這波冷氣團影響最強的時候，中部以北及東北部地區有攝氏10度左右低溫發生的機率，南部及花東低溫也只有14至16度；白天高溫方面，北部及東半部不到20度，中南部約24度；天氣方面，22日白天水氣逐漸減少，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區為局部短暫雨後多雲；23日各地大多多雲到晴，僅花東地區有局部短暫雨，各地主要為乾冷的天氣型態。

週四、週五（24日、25日）強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫有回升趨勢，但是清晨、深夜受到輻射冷卻效應的影響，還是容易有低溫出現；天氣各地大致晴朗，僅花東有局部短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 16 15 ~ 19 17 ~ 21 18 ~ 20

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