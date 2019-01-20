強烈冷氣團恐達「寒流等級」！2張圖看懂一週天氣

2019-01-20 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕今（20）日北台灣午後可以明顯感受到溫度急速降低，轉為濕冷天氣。「台灣颱風論壇」指出「這次影響的冷氣團有機會達到寒流程度！」呼籲民眾務必做好保暖工作，並透過兩張圖表說明未來一週天氣。

台灣颱風論壇表示，本週溫度低，注意保暖及寒害。下週一強烈冷氣團開始影響，且「強烈冷氣團影響時間長，寒冷一週！」

週二起轉為乾冷，各地放晴。

週三至週五，全台晴朗，白天溫度回升，但夜晚清晨依然寒冷，日夜溫差大。

週六、週日東北季風（或冷氣團）再度影響，北宜、東部又轉濕冷。

台灣颱風論壇強調，「這次影響的冷氣團有機會達到寒流程度，但水氣少，屬於乾冷型態，全台灣好天氣，輻射冷卻效應加持下，部分地區夜晚至清晨可能出現10度（或以下）的低溫，注意日夜溫差可達10度以上。」提醒患有心血管疾病的朋友務必注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/