超幸運！他買200元刮刮樂 神手氣3遊戲區全中

2019-01-20 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（20）日下午前往公益彩券行購買200元刮刮樂，將上面的3組遊戲區刮開後全數中獎，超幸運的經歷分享上網後引發廣大網友關注，許多人都慕名前往該篇貼文沾沾喜氣。

民眾將中獎彩券上傳至臉書社團「爆廢公社」，他購買200元「大三元」麻將主題刮刮樂，共有3組遊戲區，第1組遊戲區若刮出3個相同符號，可得該區獎金；第2組遊戲區只需刮出2個相同符號就能獲獎；第3組遊戲區則需刮出3個指定符號，才能拿到獎金。

民眾將第1區刮開後，發現每區塊內的符號全都一樣，第2區也出現相同的情況，在第3區的3個區塊內所有符號均為指定符號，相當幸運的以小博大，用200元獲得2000元獎金，他對此表示，「真是一個充實的下午呀」。

網友們認為他「幸運值點滿」，竟然能在同1張彩券上刮出全數中獎的情況，大家都在該篇貼文下方留言許多「C」，象徵「吸」盼能獲得好彩頭，有人表示要立刻前往彩券行試手氣，但也有網友提醒，「投注不過度，助人又樂己，購買彩券請視自身情況而定」。

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