強烈冷氣團挾境外汙染南下 中部防寒抗霾要做足

2019-01-20 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，今（20日）晚起受強烈大陸冷氣團南下，中部以北深夜低溫下探14度，加上華南雲雨區移入影響，整體天氣轉為濕冷，風力也明顯增強，提醒民眾防風防雨，並要做好保暖工作。境外汙染物也隨大陸冷氣團南下，中南部地區還要注意空氣品質「紅爆」，提醒外出記得配戴口罩。

天氣風險公司指出，這波冷氣團位置較南，在影響台灣的過程中沒有經過太多的海洋，因此低溫會較前幾波都更明顯。至於空品問題可能要等到週一境外汙染通過後才會好轉。整體濕冷天氣最快要到下週二水氣減少，才會再轉為乾冷天氣。

氣象局補充，3000公尺以上高山有降雪的可能，但實際降雪與否還是要視溫度、水氣能否搭配得宜。

溫度方面，今夜明晨中部以北及東北部低溫只有14、15度，其他地區約16到18度。白天高溫北部16、17度，其他地區最高可來到22度左右。

紫外線方面，桃園以北及宜蘭縣、連江縣為低量級，其餘全台都是中量級。

空氣品質方面，中部、雲嘉南及高屏地區為「紅色警示」對所有族群不健康等級，宜蘭、澎湖地區為「普通」，花東地區為「良好」，其餘地區皆為「橘色提醒」等級。

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