月薪400K？！ 業者開高價徵洗車工 但月休僅有2天...

2019-01-20 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕許多報紙均有人力需求廣告版面，但近期內網友卻在上頭發現在台北市有業者徵求洗車工，開出月薪40萬元的價碼，不過月休僅有2天，卻還是有許多網友躍躍欲試，指出「做1年就退休」。

民眾翻拍報紙後上傳至臉書社團「爆廢公社」，從中能見有洗車業者刊登「徵洗車工」廣告，內容提到希望前來應徵的人士熟練洗車流程，業者願意以40萬元的代價聘請員工，但每個月僅能休息2天，工作地點在台北市精華地段，業者留下連絡電話讓意者撥打。

網友們看完報紙廣告後都感到相當心動，直呼要撥打專線向業者爭取面試機會，但也有網友提醒，此工作違反勞基法，若雇主有違規事實可逕行向政府申請勞檢；其他網友則表示「可能還要幫客人洗屁股擦屁股」、「洗車很操好嗎？尤其是冬天洗車」、「其實沒那麼簡單的！要會汽車美容」。

根據勞基法規定，共有12種行業在4種例外型態下適用「鬆綁七休一」規定，當中並不包含洗車工，因此業者在刊登報紙廣告、順利滿足人力需求後，若真讓員工每月僅休2天，將有違勞基法相關規定，可能會引來政府單位關注。

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