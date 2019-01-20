美中貿易戰前景茫茫 這國家矢言要作「避風港」

2019-01-20 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕就在中美貿易戰仍在未定之數的時候，東亞另一個共產國家－越南正悄悄地以貿易協定、低廉的工資及靠近中國的地緣優勢，將自己定位為「貿易戰的避風港」。

越南總理阮春福在接受《彭博》的訪問時表示：「我們已經準備好抓住機會了。」他表示，政府將致力於提升出口的質跟量，將越南改造成出口導向的經濟體，以提供人民更多的工作機會及工資。

阮春福也承認，由於東南亞基礎建設仍然不足，也缺乏擁有基本技術的勞工，在中國設廠的企業仍未大舉移入東南亞。

不過即使如此，越南近年來的經濟表現依然亮眼，2018年經濟成長達7.1%，幾乎是世界上成長率最高的國家，阮春福表示有信心今年經濟成長仍有機會逼近6.8%，同是他也矢言今年要穩定越南盾的匯率。

越南的出口也在飆升，去年出口額達到2440億美元，其中對美國出口為480億美元，在5年間成長了1倍。作為貿易戰的「避風港」，為了避免挑起美國總統川普的反貿易情緒，阮春福表示將採購更多美國的飛機及石油。

對於越南發展願景，阮春福表示，政府首要目標是促進經濟成長、帶來就業機會，以消弭貧困，最終要跳脫「中等收入陷阱」，因此為了促進發展，阮春福表示：「政府正致力於幫助外國投資者，使他們能長期在越南發展。」

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