南科管理局16週年局慶 展現園區未來期許

2019-01-20 22:58

〔記者萬于甄／台南報導〕南科管理局邁入第16週年，今年以「南科遇見愛（ai）」為主題，舉辦局慶暨第15屆集團結婚；南科園區去年整體營業額受第四季美中貿易戰及太陽能產業年度發展困境等影響，恐微幅下降，不過，南科管理局局長林威呈表示，園區有其他大型投資案正在進行，對未來仍充滿希望。

南科管理局表示，去年太陽能產業遇到了一些困難，加上第四季受到美中貿易戰影響，連帶影響園區整體營業額，目前去年度統計數字尚未出爐，但恐較前年總營業額8700億微幅下降為8000億，不過，廠區就業人口並未受到影響，目前仍有近8萬名就業人口。

南科管理局也指出，去年整體營業額雖不如往年，但台積電五奈米、三奈米及華邦電子、啟碁科技等大型投資案已陸續進駐，相信明年度仍充滿希望，尤其，五奈米預計今年3月裝機、三奈米環差評估已通過，啟碁科技台南廠也預計今年6月前徵才至1000人。

此外，南科集團結婚則是局慶時的傳統與特色，迄今已促成382對，今年共有18對新人結成連理，今在化身愛神邱比特的南科AI_ROBOT自造基地機器人引領下進場，並由台南市長黃偉哲擔任證婚人，獻上滿滿的祝福，讓會場充滿幸福感。

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