永康西灣滯洪池預計年底完工 兼具防洪、休閒功能

2019-01-20 22:39

［記者王涵平／台南報導］改善永康區西灣里及崑山一帶的淹水情形，南市水利局規劃興建西灣里滯洪池，面積3萬多立方公尺，兼具防洪、景觀及休閒功能，耗資4500萬元，預計年底完工。

水利局指出，永康區永大路西側，文化路及公園路之間為南市第116期永康大灣自辦市地重劃區，因重劃後改變路面逕流及排水方向，為減輕下游排水負擔，向內政部營建署爭取經費興建永康區西灣里滯洪池，中央核定補助經費3500多萬元，市府自籌990萬元，總經費為4500萬元整，工程甫開工，預計今年12月完工。

工程主要為擴建既有滯洪池，使滯洪總體積達3萬2000多立方公尺，除可有效削減因重劃區改變的部份排水區洪峰逕流量，另收集排水區面積達22.62公頃，可減輕崑山抽水站負擔，崑山抽水站主要解決崑山科大周邊地區遇雨即淹情形，未來西灣滯洪池完成後，可望改善永康區西灣里及崑山一帶淹水情形。

此外，水利局表示，考量非汛期期間多功能使用，採複式斷面設計，下層施設低水護岸，上層施設防沖蝕植生護坡，並設計相關綠美化工程，包含街角廣場、步道、安全欄杆、休憩座椅及階梯座椅等，可供民眾於非汛期時休閒使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/