公平購票！春節起禁民代代訂台鐵車票 朝野立委樂見

2019-01-20 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵在今年春節期間，全面取消「公務票」，僅保留5％的愛心座位，未來也將加強落實公務票實名制。過去曾有民眾因買不到火車票，轉而拜託民代代訂車票，引發不少爭議。台東縣立委劉櫂豪回應，買不到票是台東鄉親的痛苦，台鐵訂票系統應更加透明化，建立公平購票的制度。藍綠黨團也對此項新規定深表贊同。

綜合媒體報導，今年春節起，台鐵只保留5％愛心座位，若乘客有愛心服務、台鐵及各部會人員公務行程、立委及助理出差、記者採訪這4項需求，可優先申請，但須保留申請者及座位資料，以供查核，全面落實公務票之實名制。

劉櫂豪表示，過去10幾年來，有部分民眾會因買不到車票，委託民代代訂，此舉對其他民眾相當不公平，也讓民眾對台鐵失去信心，不相信是真的賣完車票，所以才要求台鐵改善公務票使用浮濫問題，並加強實施公務票實名制。

劉櫂豪指出，買不到車票是台東鄉親的痛，盼望台鐵能夠落實「公開、公平」的透明化購票程序，把「關係票」的管道關閉。至於公務票是否會影響到選民服務，劉櫂豪回應，只要台鐵的訂票過程公平、公開，就很難鑽後門，立委就不會有壓力。

對此朝野2黨也相當樂見；民進黨立法院黨團幹事長李俊俋與立委吳思瑤都表態支持，提到過去公務票氾濫，應該要建立公平制度，不預留民代座位，希望選民理解。國民黨立委李彥秀說，以前會有選民不諒解為何立委不幫忙，新的公平購票制度問世後，能告訴選民立委的選民服務範疇，減輕立委的包袱和壓力。

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