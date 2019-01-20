日本熊本木屋落腳霧峰 「酷MA萌」現身引暴動

2019-01-20 21:55

〔記者陳建志／台中報導〕日本熊本縣以「板倉工法」施工的熊本木屋，在台灣企業引進下，首度落腳台中霧峰，整棟木造建築完全沒使用釘子，而是使用榫接，可耐強震、強颱，希望將此工法技術轉移到台灣，今天熊本縣森林局長到場參加竣工剪綵掛牌，吉祥物幸福部長「酷MA萌」（Kumamon）更是跨海抵台，在現場大跳健康操，讓現場小朋友為之瘋狂。

引進熊本木屋的杰哥企業公司董事長塗美珠表示，熊本木屋是由日本國寶級的建築工法「校倉工法」，演進改良而成的「板倉工法」建造，整棟木屋以熊本縣的檜木、柳杉打造，不但沒使用釘子，完全以榫接而成，但能耐強震和強颱，且沒有使用油漆等人工塗料，加上是以熊本縣阿蘇火山地熱低溫乾燥而成，不但不需耗費燃料乾燥，還能將精油鎖在木材裡，利於防治蟲害。

塗美珠表示，霧峰這棟熊本木屋是台灣第一棟，整棟一樓半的木屋共約17坪，其中1樓有客廳、和室房間、廚房、廁所、淋浴間，樓梯下方還規劃當衣櫥，2樓則是整層房間，整棟建物花了10天打地基、10天蓋木屋，前後花了20天就蓋好。

今天舉行熊本會館落成剪綵，日本熊本縣的森林局長三原義之特別出席，強調熊本縣是森林大縣，生產高品質的木材，很高興能將熊本木屋推廣到台灣，希望藉由木屋和台灣進行合作，並建立永久的友誼；今天下午還舉行「板倉工法」技術交流座談會，希望將此技術轉移到台灣。

今天會場高潮，是受到許多大小朋友喜愛的熊本熊「酷MA萌」（Kumamon），跨海現身，一出場立刻引起一陣騷動，超萌的「酷MA萌」不但大跳健康操，還親切和小朋友互動，更調皮的從台上滾到台下，讓現場小朋友high翻天。

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