進口糖1斤要600元 高雄三鳳中街臨時攤遭控坑殺顧客

2019-01-20 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕年節將至，民眾紛紛外出採購年貨。高雄三鳳中街的氣球糖果攤販被民眾投訴，100公克的進口糖果就要價100元，比起其他攤販的1台斤200多元貴上許多，感覺就像被「敲盤子」。對此該攤販強調，自家糖果品質好，價格也都寫得很清楚，歡迎民眾比較。

綜合媒體報導，三鳳中街被譽為南台灣迪化街，是高雄鄉親採買年貨的好地方。有民眾爆料，三鳳中街某間會送氣球的糖果攤把客人當作「盤子」，100公克的進口糖果就要100元，要是買上1台斤就要花費600元。

高雄三鳳中街商圈發展協會理事長陳玉童表示，三鳳中街的店家有95%以上是老店，糖果最貴約1台斤250元，這次引發爭議的是臨時攤，不像老店一樣會講信用。陳玉童指出，這些臨時攤會和屋主承租地面，搶賺過年財，通常只會做過年前2個月的生意。陳玉童也說，光是1個月內，發展協會就接到20幾件有關臨時攤位的投訴。

據報導，有不少在地攤販都會提醒民眾，不要到有氣球的攤販買東西，以免當了冤大頭。不過被指控「坑人」的攤販回應，自家的糖果品質好，所有價錢才會比較貴，且標價清楚，沒有違規之處，歡迎民眾試吃後比較。

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