竹縣新豐2地區小學生恐準備要流浪 原因是...

2019-01-20 22:17

［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣新豐鄉山崎、松林地區可能會出現流浪小學生？

無黨籍縣議員何智達說，松林小周邊至少有3個已完成的自辦市地重劃，都沒有預留國中小校地，導致原就總量管制中的該校現在新生入學窄門更窄，去年就轉介數10名小1生給附近山崎國小，導致山崎小也開始被總量管制。他呼籲縣府未來應用公辦區段徵收取代私辦市地重劃，否則寸土寸金，問題惡化後不僅小學生，就是國中生也會因無校可唸而要揹著書包去流浪。

縣府地政、產發處表示，山崎、松林在省道台1線西側有坪頂、福陽、明新科大旁共3個私辦的市地重劃，東側還有個竹九。這些都在都市計畫區外，以致當初是以取得開發許可的方式進行，並未納入都計通盤檢討內評估重劃後會帶入多少的人口數及其影響所致。

縣府教育處表示，松林小原是1所48班的學校，但12年來年年總量管制卻也年年超額增班，本學年度已到達55班的規模，而這還是轉介掉2班58名新生去山崎後的結果。

2所小學目前教室都使用飽和，不足的普通教室都把專科教室給拆了因應。今年9月預估戶籍在松林小學區內的新生仍多了3個班的學生需要轉介就讀。

何智達說，土地開發業者所啟動的市地重劃，每個面積都不到10公頃，但是文中、文小的預定地少則2公頃，多要到2.5公頃。在寸土寸金之下，很難期待業者會願意保留學校用地，這問題再不解決，6年後就是當地的忠孝國中要跟進被總量管制。

他說，受前述市地重劃的影響，盡管有些房子還沒「種」出來，整條康樂路上下班尖峰時間就開始塞了，這是因為業者所規劃的聯外道路路幅，含水溝在內只有8公尺寬，最大頂多10公尺，現在光是馬路要怎麼劃設，這裡都民怨一堆。區段徵收開發面積大，官方不以謀利為目的，但又可以為公庫添財源，他希望縣府未來多用區段徵收少核准市地重劃。

縣府表示，雖然區段徵收是有上述好處，但涉及縣府的執行人力能量夠不夠問題。倒是山崎都市計畫已到可以通盤檢討的時序，他們建議新豐鄉公所可以藉著通盤檢討，把區內的農業區變更為文教用地來儘速解套。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/