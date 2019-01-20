動漫節靠抽獎單日入七位數 出版社直呼：不想賣書啦！

2019-01-20 20:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北國際動漫節今邁入第2天，人潮繼續強強滾！繼昨日10.5萬人次創紀錄後，今天再湧11.1萬人次，二度刷新史上單日人潮，而有廠商察覺消費型態改變，用遊戲包裝高單價動漫精品，併祭萬元遊戲主機大獎，靠「抽紅包」遊戲，直接單日破百萬元銷售，直呼：「不想賣書啦！」

尖端出版社表示，今年動漫節在過年前夕展出，預期讀者減少「衝動型消費」，但察覺消費型態改變，如今年首推「夜市嘉年華」遊戲區大有斬獲，以紅包抽獎方式，讓消費者用100、200元來博取高單價動漫商品，大獎更是上萬元遊戲主機，讓銷售逆勢成長，單日就創下破百萬元業績，直呼：「不想賣書啦！」

木棉花國際公司則指出，針對商品銷售，新春福袋是公司招牌，裡面內裝多款動漫IP的新周邊商品，如《進擊的巨人》、《Re:從零開始的異世界生活》、《請問您今天要來點兔子嗎？》等作品就有高知名度，因此上述3款的福袋已銷售一空，業績較去年同期成長2成。

曼迪傳播公司副總經理金啟華表示，福袋可分新舊，有些廠商讓庫存、過季的動漫周邊打2到4折出售，新品福袋則是因應活動、炒熱作品等理由，也以商品元價格的5到8折售出；公司會推福袋，但主力仍是新的動漫商品為主，將「A級作品」如庫洛魔法使、柯南、無敵鐵金剛等IP化作日常用品等，銷售不差單日也破七位數。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁表示，歷年動漫節、漫畫博覽會等活動，全場業績可達2億元，但發現今年人潮在開展首日就湧現，昨湧入10.5萬人次，先創歷史紀錄，今天再聚集11.1萬人次，再度創下單日入場人次新高，不過接下來3天展期都在周間，能否延續前2日的人潮與錢潮，仍有待觀察。

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