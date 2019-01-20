就是愛墾丁！林義傑連7年率超馬選手體驗恆春半島

2019-01-20 23:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕極地探險家林義傑連七年於屏東縣舉辦極地超級馬拉松，今在恆春半島進行第三天賽程，強調跑過上百個國家與七百多個城市，還是覺得恆春半島最美，呼籲國人與社會大眾「用腳」體驗國境之南的美好。

「許多城市力邀，仍最愛恆春半島！」林義傑說，他發起的「SUPERACE極地超級馬拉松－台灣站」，已經邁入第七屆，自2013年發起第一屆至今，SUPERACE秉持著領導精神與義務，帶領超級馬拉松跑者們奔馳於屏東縣的美麗風光。雖然有許多城市力邀自己前去舉辦超馬賽，但跑過上百個國家與七百多個城市，還是覺得恆春半島最美，經歷的風景都如詩如畫。

林義傑強調，恆春半島的賽程中，一路上穿山越嶺，跋山涉水，橫跨中央山脈，方能抵達依山傍海的營地，路程除了挑戰日據時代的浸水營古道外、更途經199縣道、旭海草原，沿著海岸線多變的地形奔跑，並從海拔高度千米下拉至乾枯0米河床，一路上鳥鳴、海風、山明水秀，雙腳勇闖無與倫比的國境之南感覺超棒。

這項高難度賽事分三天賽程共134公里（總爬升3366公尺），從台東境內的大漢林道出發經浸水營古道、下南田村營地、阿朗壹古道、旭海、滿州、佳樂水、籠仔埔草原，最後抵達終點站墾丁青年活動中心，全程幾乎都在恆春半島，今年共有一百名選手參加，分為男子組、女子組及三人團體組。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽與小墾丁渡假村總經理張福生等人，代表屏東舉辦歡迎會感激林義傑「在最壞的時間點沒放棄恆春半島」，也強調今年台灣燈會在屏東，剛好是來屏東觀光旅遊，體驗恆春半島美好風光的好時機，看看林義傑都讚嘆的屏東壯麗地貌、湛藍海景、山林芬多精與忘憂海風，只能說「一趟屏東解千愁、美麗恆春超療癒！」

策劃林義傑歡迎會的黃耀寬也呼籲，學習林義傑「用腳」貼近土地的精神，深入探索恆春半島九條生態旅遊路線，品茗滿洲的黑豆茶與洋蔥糕是人間享受，深入滿茶古道與欖仁溪的青翠山巒，貼近社頂的梅花鹿群，佇立世外桃源般的南仁山，脫掉鞋子踩踏青翠的草場，以及仰望璀璨無比的浩瀚銀河，才能感受到真正的恆春半島。

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