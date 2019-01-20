女童送愛情摩天輪卡片 韓國瑜摸頭：妳還要再等等幾年喔

2019-01-20 22:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜夜宿大寮區永安兒童之家關心院童，除致贈蘋果象徵「平平安安」，並逐一發送春節紅包給院童，院童也回贈畫有愛情摩天輪賀年卡片，韓摸摸小女孩的頭說：「妳還要再等等幾年喔。」

為關懷弱勢機構及偏遠地區孩童生活，韓國瑜兌現選前承諾前天夜間訪視大寮區永安兒童之家，關心院童的生活及學習狀況，他擁抱院童，還帶領他們玩起猜謎遊戲。

永安兒童之家3個小朋友們親自繪製了祝福卡片，封面還特別畫上Q版市長，也將愛情摩天輪畫進卡片中，側寫市政願景，韓則摸摸小女孩的頭說，「妳還要再等等幾年喔」。

韓國瑜參觀院童的寢室，小孩們即興表演一段舞蹈同樂；還有孩子貼心的切水果請韓品嚐，市長頻頻舉起拇指稱讚；永安兒童之家陳廖梅芳董事長特別介紹機構為孩子們設置的美容、美髮教室及烘焙教室，韓笑著問可以幫我洗頭嗎？孩子則俏皮的回答，可以，還可以幫市長按摩頭皮！

韓國瑜選擇夜宿院內，分別與院生、機構人員及社工進行交流對談，聆聽他們的想法跟心聲。

社會局指出，高雄市公私立兒少安置機構計14家，共收容326名家庭遭逢變故或特殊境遇兒少，2018年衛生福利部辦理兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑中，高雄市13家機構（1家免評）參與，獲得5家優等、8家甲等成績，全國名列前茅。

高雄市私立永安兒童之家榮獲「優等」，在兒少安置機構中表現優異，目前收容人數計有34人，包含學齡前2人、國小10人、國中15人、高中5人、大學1人、職場實習1人。

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