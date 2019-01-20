空服員被逼擦屁股 長榮挺員工：無理要求可拒絕

2019-01-20 19:13

〔記者陳宜加／台北報導〕一名外籍乘客搭機要求空服員提供不合理服務，協助脫內褲、擦屁股，導致空服員身心受創，「腦中是揮之不去的屎味」。長榮航空晚間聲明，保護員工是公司的職責，面對乘客不合理要求，可以拒絕。長榮也說，已關懷並適切提供身心諮詢，也將進一步調查男子是否涉及性騷擾行為。

長榮表示，外籍旅客要求空服員協助如廁一事，員工是公司的資產，保護員工是公司的職責，美國運輸部（Department Of Transportation）規定，明確規範對於航空公司載運身心不便旅客時應提供或無須提供的協助，此規範均載明於空服員手冊中，因此本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。

空服員面對旅客提出無理、過分的要求，長榮指出，可以運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕，以維護機上安全、秩序與空服員應有尊嚴。

對於身心受創的空服員，長榮表示，基於服務初心而提供旅客協助，已關懷並將視空服員需求，適切提供相關身心諮詢協助；同時，也將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為，若已造成空服員傷害，公司將會採取必要措施以為因應，避免類似情況再度發生。

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