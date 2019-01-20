驚！國三生南部畢旅爆群聚感染 77人就醫4人住院

2019-01-20 19:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕畢旅爆群聚感染！彰化縣立和美高中國中部3年級學生，本月16日到18日到南部進行3天2夜的畢業旅行，不料，從16日起陸續有學生發生嘔吐、腹痛、腹瀉及發燒等身體不適症狀就醫，已有77人就醫，目前尚有4人住院觀察，彰化縣衛生局初步研判為疑似諾羅病毒引起急性腸胃炎的群聚事件，明天寒假輔導，校方官網緊急公告停課3天。

今晚彰化縣衛生局長葉彥伯表示，經查該校畢業旅行人數共有16班級405人，於1月16至18日至南部高雄、墾丁、旗津等地旅遊，自1月16日起陸續發生嘔吐、腹痛、腹瀉及發燒等症狀，截至目前為止，已通報出現症狀學生人數已達77人，4名學生就近於社區醫院住院觀察。

葉彥伯指出，衛生局啟動疫情調查顯示，個案分別於1月16、17、18、19日發病，且分散在14班級，初步判斷與用餐時間無明顯時序性的關係，目前暫時排除食物中毒引起，1月17日晚上，曾舉行長達2小時全體參加的晚會，從發病症狀初步研判為疑似諾羅病毒等引起之群聚事件。

葉彥伯表示，秋冬是諾羅病毒的好發期，諾羅病毒可經由飛沫及接觸傳染，在人群活動聚集的環境下，若未注意個人衛生，可能造成大規模群聚，衛生局已通知該校，出現症狀者，暫停至學校上課。

校方網站公告，明天起國三寒假輔導21日、22日、23日停課3天。

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