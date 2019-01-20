「鹽」情「虱」意 北門、學甲、鹽水輕旅行明開放報名

2019-01-20 18:49

［記者王涵平／台南報導］寒假開始，北門、學甲與鹽水區公所聯合辦理輕旅行活動，明日起受理報名，串聯三區特色景點與美食，體驗多元樂趣。

「鹽」情「虱」意、思幽情，北門區公所表示，與學甲、鹽水區公所分二梯次（1月26日、2月16日）聯合辦理輕旅行，主要配合行政院「地方創生元年」政策，發揮特色、繁榮地方。

由北門區出發，遊覽「南部版忘憂森林」美稱的雙春濱海遊憩區 （愛莊園）以及跨年首部曲必遊點、已有200年歷史的井仔腳瓦盤鹽田，還有水晶教堂等景點。學甲溼地賞鳥與體驗豐富的自然生態；「台南幫」企業家之一的吳修齊故居、政界典範的陳華宗招待所，漫步欣賞蜀葵花海，並嘗試虱目魚丸DIY。

之後在鹽水參訪天主堂、八角樓、永成戲院、橋南老街，體驗巷弄文化，欣賞光燦港燈，懷想昔日繁華榮景。

每梯次人數80人，1月21日上午9點開放在北門區公所網站報名，每人酌收350元，還可獲贈精美小禮。

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