台灣女子高球公開賽落幕 韓國瑜：解決空污歡迎選手

2019-01-20 21:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣女子高爾夫球公開賽今天下午落幕，高雄市長韓國瑜參加閉幕典禮時表示，要大力推廣各項運動，未來會致力解決空污，歡迎各項賽事、冬訓移師高雄，中華民國高爾夫協會理事長王政松透露，已有韓國訓練團隊要將冬訓站移到高雄。

台灣女子高爾夫球公開賽首度到高雄信誼球場舉行，一連舉辦4天賽事，立法院長蘇嘉全以大會榮譽會長獲邀出席，韓國瑜今天也特地前來觀賞冠軍爭奪戰。韓國選手全美貞奪冠，台灣選手蔡佩穎、陳宇茹也分別拿下第2、4名，大有斬獲。

蘇嘉全說，他特地取消所有行程，就是為了幫蔡佩穎加油，因為她父親為其擔任屏東縣長時的文化局長，也是他舉辦高爾夫培訓營的其中一名學員，昨天輸了2桿，今天在韓市長加持下拿下博蒂，高雄的陳宇茹也奪第4名，可見南部高爾夫球很強，他希望韓國瑜推動高爾夫培訓。

韓國瑜表示，他對所有比賽都抱持熱情歡迎，高雄是風水寶地，未來會致力解決空污，歡迎各項賽事、冬訓移師高雄，高市府也會舉辦許多夏令營、冬令營，期盼男子公開賽明年也來高雄。

韓國瑜強調，高爾夫是重要運動、休閒、社交活動，全球化視野貫穿其中，他也會推廣各項運動。

大會主席王政松指出，這次比賽在高雄開出紅盤，為高爾夫立足高雄打響重要信號，已有韓國訓練團隊表示要將冬訓站移到高雄，因為高雄天氣好、民眾熱情，比越南、泰國好太多。

蘇嘉全、韓國瑜分別致贈交趾陶、紀念郵票給冠軍全美貞道賀。

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