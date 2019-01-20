嘉義地區空氣品質不佳 全天維持紅害

2019-01-20 20:36

〔記者曾迺強／嘉義報導〕受中國空污物隨大陸冷氣團南下及大氣擴散條件不佳，台灣西半部今天空氣品質不佳，依行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，嘉義市及嘉義縣新港、朴子3個監測站今天的空氣品質都達到「對所有族群不健康」的紅害等級，嘉縣、市環保局都提醒，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，外出時應配戴口罩。

嘉義市監測站在昨晚10點起、新港及朴子監測站則在今天凌晨3點起，AQI指數達到151以上的紅害等級，嘉市監測站更在今天上午11點到下午2點達到3站的最高值169，直到晚上6點，3站監測的空氣品質仍維持紅害。

嘉義市環保局空氣及噪音管理科長吳博章說，今天派員抽查市內4家固定污染源業者，空污防治設備均正常運作，也沒查獲露天燃燒情況；今天派出掃街車在垂楊路及興業東、西路、吳鳳南路等路段洗街，總長32.6公里，降低路面揚塵。

嘉義縣環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏說，依環保署資料，這波霾害來自中國北京市、河北省等地區，昨夜起隨大陸冷氣團南下影響我國，預計22日上午才會減緩影響程度。

蔡彥宏表示，嘉縣環保局今天上午8點啟動應變措施，分析轄內連續自動監測系統的嘉惠電力、南亞塑膠公司嘉義廠等4家公司，都沒有異常；白天出動掃街車在朴子市的四維路、文明路等街區洗街約14公里，另以廣播車在鹿草、溪口、民雄宣導民眾勿露天燃燒。

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