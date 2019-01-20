台南社大教與學博覽會 體驗自主發電其實並不難

2019-01-20 20:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大今天下午於台南文化中心廣場舉辦第37屆教與學博覽會，近50個學習攤位加上動態展演，展現社大在環保、社區及校園師生社群投入改造的豐富成果。其中，在推動能源轉型的議題上，透過展示，讓民眾體驗組裝自主發電設備其實並不難。

另外，今天博覽會上，社大學員范朝棟、黃靜敏及王若昀3人，修習社大課程均超過80門課程，修習時間長達10年，今天畢業，堪稱是終身學習的典範。

畢業生范朝棟說，96年開始來社大上課，他覺得台南社區大學努力為這個社會做的事，讓他很認同。3位畢業生均表示不想畢業，仍持續不間斷的修課外，也都加入好棒志工隊，跟著社大共同推動讓社會共好的事。

社大環保志工莊勝凱，特別提出巡守資料，記錄1月份三爺溪整治工程，拆除架設不到5年的堤防，希望政府可以注意是否有浪費預算的疑慮，充分顯現社大師生關注市政的公民性格。

社大博覽會現場在推動能源轉型的議題上，展列社大這學期新開的小型風力發電系統教材，讓市民體驗組裝自主發電設備其實並不難。天文攝影課程則於現場架設天文望遠鏡，特別推薦7月17日月偏食的天文景觀，鼓勵民眾來社大上課真的可以「上知天文，下知地理」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/