寶山茶花帶路 爭取遊客進寶山

〔記者黃美珠／寶山報導〕茶花是新竹縣縣花，也是寶山鄉鄉花，且號稱品種近千、生產技術全國第一、產量更是全國之最！鄉公所為此努力打造茶花村，今天在深井地區的茶花園區舉辦該鄉「2019年茶花暨柑橘產業文化展售」活動，跟當地正「著時」的柑桔聯合促銷，並推出寶山茶花季商圈優惠卡，鼓勵來客多多持卡進入該鄉旅遊。
公所秘書鄧榮斌說，為了讓遊客多來寶山，他們跟某優惠網合作推出「寶山茶花季商圈優惠卡」，憑卡探訪該鄉境內的合作景點、餐廳、或是小農且取得優惠或贈品，使用期限從茶花季活動後3個月內皆可使用。
鄉長邱坤桶說，茶花耐寒、持久，樹姿優美，柔媚的花朵千變萬化，從每年10月到隔年3月都會綻放，品種有近千種，生產技術已是全國第一，產量更是全國最大宗。
公所為替推動中的「茶花村」造勢，今天活動現場安排闖關送茶花苗活動，並有茶花搭配柑桔的創意料理免費試吃和教學，現場並把多種不同花容的特色品種茶花，用水杯當花器擺桌上供參觀，吸引不少人前往一探。
只可惜受近日天候影響，茶花花況不如預期。所幸來客興致不減，認為只要花型喜歡，他們依舊樂意買單帶回過年當春花添喜氣。至於茶花園入口處旁有一大片的向日葵開得燦爛奪目，不少人賞完茶花也改道拜訪向日葵去。
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寶山鄉公所秘書鄧榮斌（右）送上茶花苗和這次配合茶花季起跑而推出的「寶山茶花季商圈優惠卡」給來客。（記者黃美珠攝）
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寶山鄉公所今年首次推出「茶花季商圈優惠卡」希望帶動境內的輕旅行活動。（記者黃美珠攝）
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新竹縣寶山鄉茶花季起跑，可惜天公不作美，讓這波花況不如預期，預料再過3到7天，將有另波茶花綻放。（記者黃美珠攝）
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儘管這波茶花花況不理想，但是喜歡茶花的來客依舊耐心挑選買單。（記者黃美珠攝）
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儘管這波茶花花況不理想，但是喜歡茶花的來客依舊耐心挑選買單。（記者黃美珠攝）
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新竹縣寶山鄉號稱茶花品種上千種，千嬌百媚。（記者黃美珠攝）
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新竹縣寶山鄉號稱茶花品種上千種，千嬌百媚。（記者黃美珠攝）
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