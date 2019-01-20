嚴格垃圾政策！這社區住戶垃圾須有識別標誌才能丟出

2019-01-20 19:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區水交社眷村社區拆除後，多棟嶄新住宅大樓如雨後春筍般冒出，其中不算是頂級豪宅的世界花園社區，有7棟7層高大樓、僅110戶，因社區環境潔淨、垃圾分類回收更是落實，要求住戶垃圾須貼識別標籤才能丟出，否則會開罰，完善管理讓社區首度獲得2018年全市優良公寓大型新生組狀元。

位於水交社路80巷內的世界花園社區，一巷之隔即是水交社文化園區，該大樓住宅社區從2015年成立管理委員會。管委會前主委許惠美表示，歷經4屆管委會精心投入經營，遵守相關法令並打造出社區自我特色，之前先在2017年摘下南市建構在地資源評鑑甲組特優佳績。

世界公園社區現任主委詹烽鼎表示，在全體住戶努力下，該社區大樓首次主動參加市府舉辦的優良公寓大廈評選，即因社區環境維護整潔、管委會管理確實、住戶有高度配合共識，拿下大型新生組的冠軍。

許惠美指出，該社區的資源回收作業及空間得到評鑑委員高度肯定，為落實垃圾分類、資源回收，管委會嚴格要求住戶丟出的垃圾袋上必須有樓棟名與戶名，如抽查未做好垃圾分類，管委會會有處分作為；此外，並運用分段時間丟垃圾，如垃圾袋上沒有棟戶名，即可以調閱監視器影像追查是那住戶所丟，祭出勸導到開罰的政策，成為社區處理垃圾政策的特色。

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