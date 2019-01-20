新竹市動保園區工程延宕 追加1950萬元拚10月完工

2019-01-20 20:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府前年4月斥資1.35億元進行20年都未改善的「動保園區」興建工程，原預定去年底完工，但因工程經二次變更設計，工程確定延期，力拚今年10月完工，市議會前天通過市府產發處「動保園區」第二次變更設計追加的1950萬元經費，市議員林彥甫要求市府確保工程進度，讓已延宕的工程能順利完工。

新竹市府產發處動保所長楊礎遠表示，動保園區工程之所以需要進行第二次變更設計，主要是在工程進行時發現設計師漏列30多個設計圖說項目經費，因此辦理變更設計，並將漏列的600多萬元工程項目補上，市府已針對設計師疏漏造成工程延宕要求罰款。

另追加的1950萬元經費也包括動保園區用地內有環保局用來儲放水肥的化糞池，經工程開挖後發現，化糞池根本未清除乾淨，因此需變更設計處理，此項工程追加400多萬元經費。

市議員林彥甫已要求市府在進行公共工程施作前應詳加評估，不能每次都採變更設計、追加預算方式解決，要求讓延宕的工程趕緊復工。

市府產發處動保所表示，目前動保園區興建工程進度約8成，市府在市議會通過追加的預算後，就會要求廠商如期如質完工，預計可在今年10月完工，目標是在年底前啟用。

楊礎遠表示，全台灣有設計動保園區的營造廠商和建築設計師並不多，導致動保園區興建工程要2次變更設計，而動保園區基地面積約4400平方公尺，總建築面積3300平方公尺，動物使用空間占80%，辦公室及會議室占20%。空間規劃包括有動物醫療區；動物隔離區，犬隻行為訓練區，和動物室內外活動區，並有教育展示區，提供生命教育及舉行大型會議用。

楊礎遠也說，在辦理變更設計時，市府也向農委會爭取到900萬元的設備費，要提供園區收容動物更完善的醫療及生活照顧，包括已購置動物專用醫療及保溫等設備，如數位化X光機、超音波、血清生化儀、洗牙機、醫療專用保溫燈、隔離籠、動物烘乾箱等，會搭配動保園區施工進度安裝。

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