國內首度研究海葵中天然物 鄭源斌獲吳大猷先生紀念獎

2019-01-20 19:45

［記者方志賢／高雄報導］台灣學者對海洋天然物的研究，過去多針對珊瑚、海綿與藻類，高雄醫學大學天然藥物研究所副教授鄭源斌是國內首度研究海葵中天然物，從中分離出的新蛻皮激素，有抗癌、抗登革熱病毒與抗發炎活性，且具未來藥物開發潛力，其創新研究成果也讓他榮獲科技部吳大猷先生紀念獎。

鄭源斌是高醫大化學系學士、中山大學海洋生物科技暨資源學系博士，他學生時代跟著老師研究珊瑚、海綿等海洋無脊椎動物的天然物，7年前回母校高醫大任教，開始投入海葵的天然物研究。

鄭源斌表示，到高醫大任教第一年碩士班研究生是名海葵達人，這名研究生擅長培育、繁殖海葵，常發表水族箱海葵造景相關文章。海葵在太陽光下不顯色，若照射特定波長的光，如藍光，會呈現螢光、綠色、紅色等五顏六色，因而被當作水族箱的裝飾品。

鄭源斌說，珊瑚、海綿是保育類生物，海葵則非保育類生物，他學生時也想研究海葵，但不知道到哪裡採集？後來遇到研究生是海葵達人，他查閱文獻很少人研究，因此投入海葵研究，也才知道台灣有這麼多海葵。

鄭源斌指出，珊瑚、海綿及海葵等海洋無脊椎動物，因為分泌毒素，才免於被魚、蝦吃掉，研究人員也利用其分泌的毒素，研究對抗癌細胞、病毒。

鄭源斌率領研究團隊從2013年起，於台灣東部及南部採集了約20種海葵，並已發表5篇海葵相關論文，其研究團隊從海葵分離出新蛻皮激素及多種天然化合物，並發現這些天然物有抗癌、抗登革熱病毒、抗淋巴增生與抗發炎活性，具有未來藥物開發的潛力。

除了海葵天然物研究外，在對陸地植物的研究，鄭源斌也陸續研究桃花心木、石櫟、芋香林投、土田黃及酒餅勒等植物，並發表數篇論文於國際期刊。

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