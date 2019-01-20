連4年送弱勢年菜 羅致政：有需要的家庭變多

2019-01-20 18:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕年關將近，新北市板橋區立委羅致政與地方社團合作，今天發送250份年菜給弱勢朋友，希望弱勢者感受年節溫暖。

羅致政表示，「寒冬送暖 年菜分享」活動連續舉辦4年，每年贈送約250份六菜一湯的年菜，今年台灣省製麵同業公會也贈送壽麵，感謝板橋東區扶輪社、志工及社會善心人士認購年菜，製作年菜的公司主動贊助100多份，今年與後埔地區里長合作，每一里提供10份年菜給需要的家庭。

募集年菜活動是否因景氣不佳受影響？羅致政表示，這幾年情況都很好，250份的目標很快就達成，感謝各界善心人士踴躍響應。

羅致政說，近年觀察到有需要的民眾增加，畢竟真正的弱勢有政府的社福體系照顧，反而是接近弱勢、不完全是弱勢的家庭，需要更多協助，所以發放年菜的活動不像政府須訂定嚴格的經濟收入標準，而是由里長根據里內需求，提供給需要的民眾。

板橋東區扶輪社社長林振哲說，扶輪社每年都會參與公益活動，今年在羅致政號召下，扶輪社義不容辭響應，並贊助68份年菜，希望行有餘力回饋社會。

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