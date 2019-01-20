中國豬肉製品 又有2件驗出非洲豬瘟

2019-01-20 18:45

〔記者林惠琴／台北報導〕農委會防檢局今日宣布，又有2件中國豬肉製品再次驗出非洲豬瘟病毒基因，已經是第13、14例陽性案例。

防檢局表示，該2件是由該局基隆分局松山機場檢疫站1月13日從棄置箱所收集而來，17日寄達畜衛所，經畜衛所檢測再經定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%，均是中國江蘇省生產的香腸，肉品經採樣後已銷毀。

防檢局指出，自去年12月18日提高裁罰額度後，截至今年1月19日為止，全國裁罰20萬元的案件共計63件、3萬元130件、1萬元20件。

檢疫局補充，中國豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒基因前12件案例分別於去年10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日、12月21日，以及今年1月3日各1例、1月5日2例、1月10日2例。

防檢局提醒，年節將近，民眾出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。另外，也請國人協助告知自國外返鄉親友，切勿攜帶肉品及動物產品返國，以免受罰。

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