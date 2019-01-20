車禍連連！中和和城路號誌不連貫 議員盼交通局改善

2019-01-20 18:27

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和區和城路一段與中正路589巷路口是往返中和與土城的要道之一，不過該路口處綠燈通行不連貫，經常造成車輛回堵，去年更發生23起交通事故。新北市議員張維倩辦理會勘，希望交通局能夠改善號誌，通行能夠更安全。

張維倩指出，上下班尖峰時間，許多由土城車輛開往中和或在此轉向板橋時，都會在中正路589巷路口左轉，當和城路一段綠燈時，中正路卻是紅燈，不僅造成後續車輛回堵，更有搶快的駕駛反應不及發生意外。

仁和里里長林達也表示，中正路589巷口車流量不少，許多車主在轉彎時都沒有注意到紅燈直接闖過，交通局才在巷口增設紅綠燈提醒，但仍無法防治車禍意外。

張維倩表示，根據統計，去年該路段光是A1事故（造成人員當場死亡或24小時內死亡）就有一件、A2事故（造成人員受傷或超過24小時死亡）有17件、A3事故（車輛財物受損）有5件。

對此，交通局承諾會先增設告示牌，讓用路人了解該路口有左轉燈號，並評估後續車況。

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