台中空品不佳 市府要求中火降載並啟動應變措施

2019-01-20 17:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今日台灣西半部地區由北至南空氣品質普遍不佳，台中市今日空品測站大多呈現「黃色」（普通等級）、「橘色」（對敏感族群不健康）至紅色（對所有族群不健康）等級，台中市政府今也啟動應變措施，包括要求台中火力發電廠，環保局指出，台中火力發電廠早上8點為止，有3座機組（歲修、環保工程）未發電1650MW（百萬瓦），市府仍會持續要求中央及台電進行實質的降載減排，環保局也正重新檢討原有預報警示機制，精進相關預報提醒作為。

環保局表示，依據環保署監測，大陸地區北京、天津昨日凌晨細懸浮微粒濃度達220微克/立方公尺，並隨著大陸冷氣團移動，今日大陸冷氣團可能挾帶境外汙染物南下影響台灣，影響的程度視降雨強度而由有所變化。

環保局指出，受到境內排放汙染及境外霾害影響，台中市上午7點，16座空品測站除豐原測站外，其餘測站AQI指標>100，達「橘色」至「紅色」（對所有族群不健康）提醒等級，指標污染物為細懸浮微粒，環保局即啟動應變措施，包括通報中火等大型汙染源配合減排並加強巡查，避免突發性汙染排放。

此外，也通知營建工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵，並加強制高點巡查，稽查露天燃燒行為。

台中市長盧秀燕指出，兼顧空品和發電的需求，台中市政府將持續要求中火部分老舊機組應除役停機，已於日前行政院會上數次反映地方民意，表達中市府對抗空汙的決心，前行政院長賴清德亦承諾進行協商，目前中市府正積極與中央聯繫後續協商，盼有所進展。

環保局指出，目前中火預計減排時段為上午7時到下午4時，截至早上8時，台中火力發電廠3座機組停機未發電（歲修、環保工程）1650MW（百萬瓦），市府將持續要求及督促中火降載，並隨時監測以減緩空汙。

環保局長吳志超表示，依據環保署預報，這波空氣品質不良受到大陸霾害及境內產生汙染影響，還會持續1至2天，環保局會持續監控空氣品質狀況並執行應變作為，同時，也將檢討原有預報作為，精進空品警示機制，讓空品訊息能更透明直接傳遞給市民朋友。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/