古蹟活化 彰市南郭郡守官舍群將變青年創業基地

2019-01-20 17:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕鹿港桂花巷復刻板！座落在彰化市公園路巷弄間的彰化市「南郭郡守官舍群」，是縣定古蹟，為了讓閒置空間再活化，縣府擬規劃作為青年文創創業基地，空間提供給年輕人做為工作室，用公益回饋取代租金，公益方案可開放參觀或免費教學，讓古蹟保存更進化，此一概念好比彰化縣鹿港鎮桂花巷藝術村的開發。

興建於1920年的南郭郡守官舍群，有16棟老建築房舍，迄今近百年歷史，其中郡守官舍為當時彰化郡守的宿舍，地點在彰化市南郭國小、華陽市場附近的公園路1段小巷弄裡，周圍住宅商店林立，現代與傳統混合，本月4日深夜離古蹟幾步路距離的木造老屋發生火警，老屋燒得面目全非，幸好火苗未波及古蹟，古蹟仍在。

文化局長張雀芬表示，16棟老建築過去是縣府宿舍，至今部分仍在退休人員居住，部分由現任外地來的縣府政務官居住，建築物仍具有宿舍功能的需求，文化局的立場，希望在兼顧宿舍使用功能的同時，能讓部分閒置的空間活化再利用。

閒置不用形同浪費更失去文資保存價值，張雀芬指出，閒置越久會越荒涼，年輕人有好技藝、新思維，不願屈就於月薪28k，有人會選擇擺攤揮灑文創才華，有人會想租場地開工作室，但工作室租金貴負擔重，文化局想到以開放南郭郡守官舍群的閒置空間，作為年輕人投入文創行業的平台，水電費使用者付費，租金可用開放參觀或提供免費上課等公益內容取代，文化局擬以1年試辦方案評估效益。

縣長王惠美擔任鹿港鎮長時，推動鹿港桂花巷藝術村，老建物前身是日式宿舍，鎮公所開放場地讓藝術家進駐開工作室，活化閒置空間，帶動觀光，老屋美化後成為鹿港觀光景點。

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