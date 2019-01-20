高市中等學校運動會登場 為4月全中運熱身

2019-01-20 17:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市中等學校運動會今在高雄國家體育場開幕，由海軍陸戰隊學校莒拳隊氣勢磅礡的莒拳揭開序幕，共計有高雄市120所學校、4600位選手參賽；教育局長吳榕峯勉勵選手爭取佳績，代表高雄市於今年4月主辦的全中運上爭光。

今年的開幕典禮，教育局特別邀請海軍陸戰隊學校莒拳隊表演，為今年市中運揭開序幕，莒拳隊精彩俐落的動作，展現莒拳磅礡的氣勢，現場也贏得滿堂采；今年4月高雄市承辦全國中等學校運動會，吉祥物「鯨寶」、「珊娃」也來到現場為選手加油。

今年高雄市中等學校運動會共計120所學校、4600位選手參賽，展開田徑、游泳、各式球類等17種競技比賽，同時也辦理國中班際大隊接力錦標賽、高中職大隊接力賽，以及三對三籃球賽。

承辦學校楠梓高中許文宗校長表示：市中運各項比賽已於1月2日陸續在各比賽場地舉行。這次賽事表現優異選手，將代表高雄市參加今年4月20日到25日於高雄市舉行的全國中等學校運動會，期許選手任再造佳績。

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