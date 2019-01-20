大學學測將登場 花博吉祥物為考生祈福

2019-01-20 17:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕有拜有保庇！大學學測即將登場，花博吉祥物「樂虎」帶著包子跟粽子，到大肚磺溪書院參拜文昌帝君，幫所有考生們祈福；樂虎雙手合十的虔誠模樣，並異想天開準備衣服要過香火，萌樣十足，讓考生直呼可愛極了。

石虎家族Love&Life臉書粉絲團今（20）日發布最新影片，影片中的樂虎來到大肚磺溪書院參拜文昌帝君，貼心的她，知道許多學生將參加學測大考，特地帶著包子與粽子來參拜，盼藉由包粽諧音「包中」，祈願所有考生都能考上自己想要的大學。

樂虎除了準備准考證、包子跟粽子，更特地帶自己的衣服要來過香火，異想天開的舉動，令人發笑；另外，樂虎也用力觸摸書院所供奉的大型文昌筆，為考生加持，祈願大家考試「筆較厲害」，也歡迎全國的考生到磺溪書院，祈求一考試一切順利。

市府表示，有百年歷史的磺溪書院是三級古蹟，主祀「五文昌」，據說相當靈驗，每逢考季都會吸引許多考生攜帶准考證前來祭拜，區公所每年也會準備好運文具盒贈送，盼助考生金榜題名，歡迎考生踴躍前來。

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