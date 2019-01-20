「可以為台灣做點事」 他不後悔偷渡返台爆料豬瘟漏洞

2019-01-20 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名46歲李姓男子近期內從中國「坐桶子」返台，卻不顧「偷渡」可能觸法被捕，仍堅持出面爆料走私豬瘟疫情嚴重。李男指出，「能活多久我不知道，起碼在我有生之年，可以為台灣做點事」。

李姓男子在臉書社團「爆料公社」指出自己重病纏身，並不曉得自己在陽間還有多少時日，因此希望能於還有一口氣在的時候，為國家盡一份心力，這就是他自首、爆料中國豬肉走私進入台灣時，心裡所秉持的想法，目前李男已經被移送新北地檢署偵辦。

李男表示，自己的經歷雖然被許多網友質疑，但起碼喚起社會對中國偷渡客的重視，也能因此注意他們挾帶進入台灣的中國豬肉品，「明天與意外永遠不知道哪個先到，如果意外先到，起碼今天已經做了有意義的事」，他希望台灣政府也能夠積極防堵中國偷渡客。

國家危難之際 他不選擇自保出面爆料

李姓男子19日晚間8點48分在「爆料公社」提到，「如果台灣感染了非洲豬瘟，偷渡走私就是最大的兇手」，他說明自己在去年10月9日搭機前往中國經商，雖然沒有犯案、也沒有被通緝，卻在107年底必須偷渡回台，因為他在中國得罪土官遭到關押，藉著律師行賄才重獲自由，又花了大筆鈔票偷渡才能回到家鄉。

李男補充，許多經辦偷渡生意、負責開船的台灣船長，不可能不知情中國豬瘟疫情嚴重，卻還是放任其他中國偷渡客挾帶豬肉產品進入台灣，「你做偷渡走私生意我絕不斷你財路，但在非洲豬瘟這種國家危難之際，你還是選擇不理不睬，在大意（義）與小意（義）之間，我無法兩全，只好自首」。

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