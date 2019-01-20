華航董座何煖軒：去年集團全部賺錢 將再調薪

2019-01-20 16:52

〔記者陳宜加／台北報導〕華航明天將召開董事會討論去年財報，華航董事長何煖軒昨天透露，去年華航集團全部賺錢，尤其台灣虎航賺進半個資本額以上，公司賺錢、員工分紅，華航今年預計將再調薪。何煖軒也預估，今年航空客、貨運市場仍將持續成長。

華航昨天與慈濟宣布合作推動「機上愛心醫師」專案，何煖軒與媒體茶敘時表示，一條龍策略見效，去前華航集團全部都有獲利，尤其虎航估賺進半個資本額以上，一定會照顧員工，去年平均調薪3％，今年也會再調，包括年終獎金，待董事會討論通過對外公布。

他也分析，去年國際景氣仍然不是很好，但華航客、貨運營運表現不錯，客運以日本、韓國、中國最佳，其中，韓國旅客增加不少，韓方對我也很友善。桃園機場去年4653萬人次、較前年增加超過100萬人次，代表航空公司客運量成長，預估今年仍將持續成長。

貨運方面，何煖軒也說，預估今年仍樂觀，應將持續成長，主因跨國電商興起，貨物增加、型態改變。

去年國際油價上揚，大幅增加航空公司營運成本，何煖軒表示，華航飛機雖然不夠，但要適合的才好，例如A350飛安大略就賺錢，主因飛機省油，讓機隊發揮最大效益。至於拓展新航線規畫，目前都還在洽談。

此外，何煖軒去年鎖定國內蓬勃發展的電商市場，華航也不缺席，推出華航電商平台，首波華航獨家限量商品為機師飛行夾克，何煖軒說，幾乎已經賣光，「以為是在賣五月天的門票」，目前S號僅剩個位數、M號十來件，其餘全完售。

何煖軒也預告「華航哩享購 」推出新平台，採用更互動式的影音體驗，瀏覽網頁時，畫面上看到的所有東西都可以點選購買，近期將正式上線。

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