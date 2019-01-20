歲末寒冬送物資 中市議長當「搬工」

2019-01-20 16:39

〔記者張軒哲／台中報導〕寒冬送暖大家一起來！歲末年終之際，各地發起寒冬送暖活動，台中市議長張清照於梧棲區頂寮里當「搬工」，親自發送物資給弱勢戶，另派出10多位「清年軍」到沙鹿區協助搬運救濟物資，台中市議員陳本添創辦的愛幼會20日也辦理冬令救濟活動。

海線今天風大、氣溫低，張清照一早參加梧棲區頂寮里的寒冬送暖活動，他先協助里長鐘金水發送民生物資，後來看到身形瘦弱的民眾吃力地拖拉布袋，乾脆挽起袖子，充當臨時搬工幫忙搬上機車。

張清照說，大部分人豐衣足食，但社會上還有不少需要幫助的人，希望大家平時惜福，有餘力多多幫助需要幫助的人。鐘金水指出，張清照4年前當上副議長，除了出錢也出力，現在當了議長也到場做「搬工」，並對清寒戶噓寒問暖，令人敬佩。

張清照今天早上也派出18位「清年軍」，到沙鹿區協助港龍慈善協會的寒冬送暖活動，協助搬運物資給清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚近200戶低收入戶及邊緣戶，協會另外也發送每戶1千元現金。

台中市愛幼會連續36年舉辦冬令救濟活動，20日在后里區發送救助金、泡麵、沙拉油、麵條、醬油等，共有142戶受惠，終身會員楊瓊瓔副市長也到場協助，並祝民眾新年快樂。陳本添說，愛幼會至今已經有36年，會員人數數千人，每月只要100、200元就可以幫忙人。

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