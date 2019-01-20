光陽機車千人尾牙宴 執行長發表2019展望

2019-01-20 16:29

〔記者張菁雅／台中報導〕全球機車品牌KYMCO（光陽工業）今日在台中市舉行經銷商尾牙，席開百桌。光陽集團執行長柯俊斌到場向經銷商致意，並表示，今年適逢光陽機車55週年，目前正推出總獎金5500萬元的抽獎活動，以吸引民眾購買新款環保機車與電動機車，今年目標希望將電動機車市佔率提升到45％以上。

根據監理所統計，KYMCO已連續19年取得台灣二輪類機車銷售龍頭地位，並累積高達509萬2396台掛牌機車。今日舉行中部經銷商尾牙，共有1000多人出席，場面盛大，現場也展示多款新車，經銷商紛紛與新車合照、打卡。

機車市場競爭激烈，能持續維持龍頭地位，光陽集團執行長柯俊斌表示，原因在於服務做得最好，與其他品牌相比，光陽的經營據點最多，技師也最多，光陽的專賣店與經銷商就有3500家，加上一般的機車行約有7000至8000家，且隨時對經銷商與專賣店進行教育，所以服務最好。

柯俊斌說，去年市場狀況不錯，特別是機車汰舊換新方面，賣出去的機車一半是消費者換車，但不全部是汰換二行程機車，政府推出汰換二行程機車補助政策時，有140萬輛二行程機車，現在剩下不到80萬輛，也就是有70萬多輛二行程機車已經換成新車了。

他同時指出，汰換二行程機車補助政策為期5年，今年是第4年，效果已經沒有過去那麼好，預估今年市場應該不會如去年、前年一樣熱絡，但明年是補助政策最後1年，應該會有一波換車潮。

柯俊斌也說，光陽同時生產燃油機車與電動機車，可以搶所有的市場，這是該品牌的優勢。尤其去年下半年推出2款新的電動機車，相信在設計、服務各方面符合是大眾需要，希望今年電動機車市佔率希望提升到45％以上。

為吸引民眾購買新款環保機車與電動機車，加上今年適逢光陽工業55週年，特別推出總獎金高達5500萬元的現金抽獎活動，將連續5個月每月抽出110名車主，各獲得10萬現金。

柯俊斌強調，為了符合法規，光陽工業共聘請400多位研發工程師，1年研發費用在15億至20億元，不斷地提升設備，尤其在環保趨勢下，機車已經做到幾乎沒有什麼排放了。

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