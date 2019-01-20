中國污染物入侵！ 全台空污持續惡化中

2019-01-20 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天一整天空氣品質不佳，而環保署更提醒北部地區民眾須注意中國霾害入侵，連氣象達人彭啟明也在臉書表示空污狀況正持續惡化當中，民眾須謹慎注意。

目前全台空污狀況持續惡化當中，共有13測站測得紅害，另有26測站呈橘燈警戒，對此彭啟明表示，台灣本地空污本就擴散不易，再遇上境外污染，將會持續惡化。

環保署則說，北部地區在今晚入夜後，因受到強烈大陸冷氣團挾帶的中國霾害影響，空品會達到橘燈警戒，沿海地區甚至會來到紅害等級，而中國霾害會一路被吹往南部，全台空氣皆差，恐怕要待後天（22日）才會有改善的狀況。

據環保署截至下午4點的資料顯示，共有13測站測得紅害，包括觀音、竹山、斗六、崙背、新港、嘉義、朴子、新營、善化、安南、台南、橋頭及前金。

另有26測站呈橘燈警戒，分別為新竹、苗栗、三義、沙鹿、西屯、忠明、線西、彰化、林園、麥寮、台西、台南（玉井）、鳳山、屏東、大寮、林園、屏東（琉球）、楠梓、仁武、左營、復興、前鎮、小港、金門、馬祖及富貴角。

環保署提醒，居住地區空氣品質不佳的民眾，應避免不必要的戶外活動，抑或是配戴口罩來加強自身健康的防護。

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