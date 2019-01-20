基隆市己亥揮毫迎新春 議長坦言揮毫皮皮剉

2019-01-20 15:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化局今天下午舉辦「豬年百福臻－己亥揮毫迎新春」活動，吸引200多位民眾到場共襄盛舉，基隆市長林右昌寫的是「豬」字，祝福基隆市民在即將到來的豬年能幸福滿滿。

基隆市文化局的「豬年百福臻－己亥揮毫迎新春」活動，吸引200多位民眾到場共襄盛舉，活動在中正國民民俗體育班學生扯鈴精彩演出後，登場的是金豬開筆活動；基隆市長林右昌、立委蔡適應、基隆議長蔡旺璉、書法名家與小朋友共十二人揮毫。

立委蔡適應寫的是「金」字、林右昌寫的是「豬」字，基隆市議長蔡旺璉寫的是「報」字；蔡旺璉致詞時表示，他從小就對寫書法這件事不在行，他必須坦白說，他想到要寫書法，手一直皮皮剉！讓台下的人哄堂大笑。

隨後，己亥揮毫活動進行到最高潮，百人同時揮毫寫「福」字，瞬間只見，有人懸肘、有人靠桌、楷書、草書、行書與各式有趣豬的造型也在書法中；在司儀引導下，眾人高舉手中的福字，祝福基隆市在豬年能夠福氣滿滿。

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