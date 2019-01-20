桃園憲光二村「眷村迎春」 書法家揮毫、警設攤宣導

2019-01-20 15:54

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府文化局與桃園市龜山區公所今天在龜山區憲光二村舉辦「眷村迎春」活動，現場除了邀請書法家揮毫春聯贈送給民眾，還有在地市集、藝術、及音樂展演等活動，吸引數百位民眾參與，龜山警分局也藉此活動，在現場設攤進行犯罪預防及交通安全宣導，由員警邊發送紅包、手機架、小電風扇等文宣品，邊向民眾解說交通安全，吸引大小民眾停下腳步。

今天活動由醒獅團開場，接著由民政局長湯蕙禎及三位書法家現場揮毫「眷村迎春」展開序幕，現場還設有國軍、稅捐單位及新住民文化美食等攤位，並邀集十多位書法家現場揮毫並免費致贈春聯。

另方面，龜山警分局龜山派出所也在現場成立機動派出所進行交通安全及犯罪預防宣導，書法家也特別揮毫「治安平穩、交通順暢、服務安心」等今年春節重要節日警察的重點工作，並由員警逐一向民眾宣導春節期間國道交流道周邊替代道路以及新年寺廟拜拜祈福的交通管制措施。

警方也提醒，春節前現金流通量大，民眾若要提領鉅款可向警方申請現金護鈔，舉家外出踏青時，員警也會加強巡護家園，讓民眾了解後，能夠安心且平安過好年。

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