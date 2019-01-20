200公斤外籍乘客逼擦屁股 空姐崩潰「揮之不去的屎味」

2019-01-20 15:48

〔記者陳宜加／台北報導〕一名外國男子搭乘國籍航空班機，要求空服員提供不合理服務，包括要求協助脫褲子、脫內褲、甚至擦屁股，導致空服員身心受創，「腦中現在是揮之不去的屎味」。瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋表示，空服員不需要受到脅迫，可以拒絕。

1月19日，一名體型壯碩的白人男子，搭乘國籍航空班機從洛杉磯前往台灣，因體型壯碩、塞不進經濟艙廁所，要求改至商務艙廁所後，更以右手斷掉、無法施力為由，要求空服員協助脫褲子、脫內褲，甚至要求空服員幫忙擦屁股。

最後由座艙長戴上三層手套才完成，但已讓空服員身心受創，在臉書表示深深受辱，「腦中現在是揮之不去的屎味」。她說，男子目測有200公斤，必須以輪椅代步，他表示右手斷掉、正在開刀而無法施力，要求她協助從馬桶上把拉他起來，並要求改上商務艙廁所，她基於人道考量而答應，「沒想到是噩夢的開始」。

這名空服員說，第一段用餐後協助男子進廁所，男子馬上說：「我內褲脫一半，現在沒辦法拉下去，你幫我脫。」看著他坐在馬桶上、雙腿張開，生殖器就攤在眼前，但對方進一步要求，「我現在褲子只脫一半，你要我怎麼上廁所？快進來幫我脫！你剛才答應要幫我的！」她勉為其難憋氣，戴手套幫他脫內褲。

她也說，男子如廁時還要求門要開著，否則無法呼吸。直到上完廁所，他坐在馬桶上，要求空服員「過來幫我擦屁股」。她表示沒有辦法，太強人所難，結果男子竟咆哮，最後座艙長戴了三層手套協助，他還發出呻吟，更質疑沒擦乾淨。後來她把自己關在廁所裡又吐又哭，覺得自己被深深羞辱，也已經身心受創。

「瑞秋空姐教室」負責人陳瑞秋認為，一般作業是在check in時，地勤會跟旅客確認是否上洗手間可自理，才會讓wchc 單獨上機，不然通常要隨行者陪同，有的外籍航空公司甚至會要求簽切結書。到機門會再確認一次是否可以自理生理問題。如果不確定或不行，有可能依據航程的長短判斷是否要讓該旅客搭乘。

陳瑞秋強調，空服員可以堅定拒絕，當時可能有很多考量，怕說發生受傷或無法降落，但可以告知對方這個情況會危害飛安，若再不從廁所出來，可以依據機長指示與民航法規處理，若受傷也須自行負責，不需要脅迫或委屈自己。

她說，照護也是一種專業，空服員受訓的項目本來就不涵蓋照護部分，「我相信這在國外公司應該會拒絕搭乘或要求要有隨行者照護。」

民航局表示，乘客適航並無剛性規定，但乘客本身應了解自身身心狀況，衛福部則有提供準則，孕婦、嬰幼兒等不適合搭乘飛機，航空公司可以據此要求乘客必須提供醫生證明適合飛行。

民航局指出，若乘客在機上發生酒醉、抽菸、衝突、刁難空服員等不理性行為，不遵守機長指示或安全秩序，空服員可以拒絕提供服務，民航法規也有罰則，而若乘客要求額外服務，搭機前應提出，航空公司審慎檢視是否提供載運服務。

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