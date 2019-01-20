春節大掃除 水公司請民眾提前、分散掃

2019-01-20 15:45

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆春節即將來臨，自來水公司第六區管理處為確保春節期間（2月2日至10日）供水正常，已就所轄地區特性研提「春節期間供水調配因應措施」，並籲請台南民眾提早在春節前進行居家大掃除工作，避免集中同一時段大量用水，導致水量不足不便，目前南化水庫有效蓄水率約7成2，公共給水原水量尚屬正常穩定，但民眾仍須節水。

水公司六區處表示，目前南化水庫有效蓄水量約6710萬立方公尺，蓄水率72%；曾文－烏山頭水庫蓄水率各為64%及67%，加總有效蓄水量為3萬7千823萬立方公尺，公共原水量尚屬正常穩定，但時序已進入枯水期，仍請民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限水資源，使大家在春節期間能用水無虞、安心過好年。

為配合春節節慶，從1月21日（星期一）起，凡用戶到水公司六區各服務（營運）所洽辦各項業務，即贈送「台水開運紅包袋」，數量有限，送完為止，歡迎民眾到台水單位走春。

六區處並說，春節期間台水不打烊，相關用水問題或通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打免費服務專線1910，全天候24小時有專人服務，另提醒民眾如欲繳交水費，除可在統一、全家、ok、萊爾富等便利超商繳費，也可利用智慧型手機QRcode掃一下，不出門在家就可以隨時刷卡繳水費。

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